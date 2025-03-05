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فياض: بقاء العدو على أرضنا إنقلاب على الاتفاق

أخبار لبنان
2025-03-05 | 10:41
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فياض: بقاء العدو على أرضنا إنقلاب على الاتفاق
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فياض: بقاء العدو على أرضنا إنقلاب على الاتفاق

شدّد النائب علي فياض، على أن الأرض التي تحتضن الشهداء، ستلفظ كل محتل يدنسها، ولن تتعايش أو ترضى أو تتهاون مع وجود هذا العدو الذي ينضح شراً لا نهاية له، ولو على شبر منها أو كمشة من ترابها.

وقال فياض في كلمة باسم حزب الله في خلال تشييع عدد من الشهداء في بلدة تولين الجنوبية: "لقد التزم لبنان بورقة الإجراءات التنفيذية التزاماً كاملاً، وهذا ما أكده رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حين أن إسرائيل وبدعم أميركي لم تلتزم، بل استمرت في خروقاتها على أكثر من مستوى، في البقاء على أرضنا، وفي تنفيذ الأعمال العدائية ضد المدنيين في الجنوب والبقاع وأماكن أخرى".

ورأى أن بقاء العدو على أرض لبنان هو إنقلاب على الاتفاق، الأمر الذي يرتب مسؤوليات إستثنائية على لبنان، لمواجهة هذا الخطر، مشيرا الى أن الحكومة مطالبة برفع مستوى متابعتها وخطابها واتصالاتها، وصولاً إلى إعادة تقويم الموقف وما يستوجب من إجراءات، لأن "العدو الإسرائيلي يقول انه باقٍ في أرضنا بضوء أخضر أميركي".

ولفت الى أن الحكومة مطالبة بتحريك وتسريع عملية إعادة الإعمار وتحريرها من أي شروط سياسية كما جاء في بيانها الوزاري.

وقال فياض إن "بعض الوزراء، يطلق مواقف لا تنسجم مع البيان الوزاري ولا السياسات المعلنة للحكومة، رغم الملاحظاتنا، وهذا البعض "فاتح على حسابه" وينفّذ أجندة حزبية وليس أجندة الدولة اللبنانية، في حين أن هذه الدولة ليست ملكاً لأحد، لا لرئيس أو وزير أو حزب، هذه دولة اللبنانيين جميعاً.

وأضاف: "نحن في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعودة المشروع التقسيمي الذي يسعى إليه، إنما نتمسك بوحدة لبنان التي سندافع عنها حتى النهاية، وإن سيادة لبنان ووحدة شعبه وأرضه ودولته، وحريته وكرامته، هي ثوابت قدمنا في سبيلها على مدى عقود من السنوات الاف الشهداء، ونحن ثابتون عند هذه المواقف وماضون في هذه الوجهة مهما غلت التضحيات".

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