بعد فيضان بعض الطرق... سلام يتصل بوزير الأشغال مستوضحًا

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على أثر ما شهدته بعض الطرق من فيضانات أعاقت حركة السير وتنقل حركة المواطنين، اتصالًا بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مستوضحًا، وطلب فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.