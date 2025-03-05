قائد الجيش بالنيابة تفقّد فوج التدخل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع: للحفاظ على الجهوزية

تفقَّد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج التدخّل السادس في قاعدة رياق الجوية - البقاع.



واجتمع عوده بالضباط والعسكريين، داعيًا إياهم إلى الحفاظ على الجهوزية في خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد في ظل الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، ومثنيًا على جهودهم وتضحياتهم. كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج والتحديات التي يواجهها، وحضر مناورة بالذخيرة الحية نفذها عناصر من الفوج.



وبعدها، تفقّد اللواء أحد مراكز الفوج في منطقة نيحا – زحلة، حيث أكّد للعسكريين أهمية التحلّي بالإرادة والصمود لتجاوز التحديات القائمة، ثم انتقل إلى نادي ضباط رياق وجال في أقسامه، واطّلع على الأعمال الجارية فيه بهدف توسيعه وتطويره.