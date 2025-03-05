المياه غمرت الطرقات... زحمة سير خانقة شهدتها مداخل العاصمة وضواحيها

شهدت طرقات ومداخل العاصمة بيروت وضواحيها منذ ساعات الظهيرة، زحمة سير خانقة وصلت إلى الأوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال.وغمرت مياه الأمطار، التي هطلت في خلال وقت قصير ظهر اليوم، أوتوستراد سن الفيل - البوشرية، ميرنا الشالوحي، ممّا أدّى إلى احتجاز المواطنين في سياراتهم.