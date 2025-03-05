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الحجار إستقبل مكي وشحادة واطلع من بلاسخارت على مشاريع وكالات الأمم المتحدة في لبنان
أخبار لبنان
2025-03-05 | 12:33
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الحجار إستقبل مكي وشحادة واطلع من بلاسخارت على مشاريع وكالات الأمم المتحدة في لبنان
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي ووزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مع وفد من البنك الدولي.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال التحول الرقمي وكيفية البدء ببعض المشاريع الأساسية التي تعنى بوزارة الداخلية والبلديات.
وعرض وزير الداخلية مع النائب فريد البستاني للأوضاع العامة.
كذلك، بحث مع النائب محمد سليمان في آخر المستجدات على الساحة الداخلية.
والتقى على التوالي الوزيرين السابقين محمد فهمي وعلي حمية، والنائب السابق فادي الهبر.
واطلع الحجار من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت، بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، على مشاريع وكالات الأمم المتحدة في لبنان وبرامج التعاون المشتركة.
واستقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.
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