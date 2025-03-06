جرحى في حادث سير عند مدخل شكا

وقع حادث سير عند مدخل شكا، بين شاحنة وسيارة رباعية الدفع، ما أدى الى انقلاب الشاحنة، ووقوع إصابات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.



وعملت فرق الصليب الأحمر على نقل الإصابات إلى المستشفى.