مياه لبنان الجنوبي: إنجاز صيانة محطات الصرف الصحي

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنها أنجزت صيانة وتأهيل محطات الصرف الصحي التابعة لها، فكانت على الشكل التالي:

- محطة تبنين لتكرير مياه الصرف الصحي تمتد على مساحة 20000 متر مربع وصممت لخدمة عدد من القرى التي تقع ضمن نطاق بنت جبيل أبرزها: تبنين، صفد البطيخ، الجميجمة، برعشيت، السلطانية، جزء من شقرا، عيتا الجبل، وبيت ياحون. ولديها القدرة على تكرير حوالي 3500 متر مكعب في اليوم بحدها الأقصى.



وأشارت الى انه تم تأهيل المحطة ليتم معالجة مياه الصرف الصحي فيها عبر فصل المواد غير العضوية الكبيرة بواسطة المصفاة الخشنة الكبيرة يليها فصل المواد غير العضوية الصغيرة بواسطة المصفاة الناعمة وبعدها يتم فصل الرمل وإزالة المواد العالقة السطحية بواسطة وحدة إزالة الشحوم. وتنتقل بعدها الى احواض التهوئة لإزالة المواد العضوية عبر ضاغطات الهواء، وصولًا الى أحواض الترسيب الدائرية أي ضمن نطاق التجميع ليتم وضعها في اقنية خزان الكلور، حيث ينتج عنها مياه نظيفة صالحة للاستعمال الصناعي وري الأشجار غير المثمرة، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف.



- محطة معالجة الشرقية لتكرير مياه الصرف الصحي والتي تخدم حوالى 17 بلدة ضمن نطاق النبطية وجوارها (تول وجوارها)، ولديها القدرة على تكرير 10900 متر مكعب في اليوم كحد أقصى.



وتم تأهيل اللوحة الكهربائية في المحطة لتشغيل المضخة من بئر التجميع الى مصافي المحطة الرئيسية، تأهيل الخزان والدائرة الكهربائية لنظام فصل الرمل، صيانة نظام فصل الاوساخ الدقيقة، تزويد المحطة بمولد 600 Kva، تأهيل شبكة المازوت والحساسات والمضخات، صيانة وتأهيل منظومة السكادا وتحديثها، تأمين حساسات وعدادات للمحطة، انشاء غرفة تحكم والغرفة الكهربائية الخاصة بالبئر، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف.



- محطة سينيق تم تأهيل محطات الرفع على الخط الساحلي لمدينة صيدا عبر تأهيل مضخات محطتي المسلخ والمينا، كما لوحات التحكم واستحداث نظام سكادا تم وصله على المحطة الرئيسية في سينيق التي خضعت بدورها الى أعمال صيانة من دهان وتغيير كل ما كان مهترئًا.



بالإضافة الى تأهيل لوحة التحكم في محطة رفع كفرجرة وربطها بنظام السكادا، كما تأهيل اللوحة الكهربائية في محطة الغازية، تنظيف البئر عدا عن أعمال مدنية وكهربائية، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف.



- محطة معالجة روم التي تعالج مياه بلدة روم بشكل طبيعي عن طريق القصب، ولا تحتاج الى معدات او عمال.



وتم بناء المحطة من الـUSAID وتشغيلها لفترة وجيزة. وقد تولت المؤسسة تشغيلها منذ مدة.



- محطة ضخ النميرية التي تقوم بضخ مياه الصرف الصحي القادمة من منطقة النبطية الى محطة معالجة الصرف الصحي في الشرقية حيث يتم معالجتها. وتم تشغيلها من قبل الـUSAID لفترة وجيزة ثم تولت المؤسسة تشغيلها منذ مدة.