قرار لمحافظ الشمال بمنع سير الدراجات النارية المخالفة

وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابًا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية طلب فيه منع سير الدراجات النارية والتوك توك المخالفة لقانون السير وغير المسجلة اصولًا.



وجاء في نص الكتاب: "حضرة قائد منطقة الشمال الاقليمية، موضوع التكليف الاطلاع والايعاز لمن يلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع سير الدراجات النارية والتوك توك المخالفة لقانون السير وغير المسجلة ومصادرتها تمهيدًا لتلفها وفقًا للأصول القانونية المرعية، وذلك في بلديات قضاء طرابلس ولا سيما مدينة طرابلس للحفاظ على سلامة الحركة المرورية و أمن وسلامة المواطنين".