الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
12
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف
أخبار لبنان
2025-03-06 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف
أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء ان "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة"، وقال "لقد شددتُ خلال اللقاء، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً".
ولفت الى زيارة ثانية مرتقبة الى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وهو ما سيعطي دفعاً للبنان.
وقال "طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".
وشدد على ان "مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الاحزاب ولا الطوائف، ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت انظار الجميع"، متمنيًا على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.
وقال رئيس الجمهورية "لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الارزة التي تتوسطه، هذا الامر لا يجوز، اذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لان العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعاً".
واشار الى ان "العاهل الاردني عبد الله الثاني بن الحسين ابدى خلال اللقاء معه في القاهرة، دعم بلاده السياسي، اضافة الى دعم تسليح الجيش اللبناني، فيما ايّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجراءات التي يتخذها لبنان بالنسبة الى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها".
ووضع الرئيس عون مجلس الوزراء في اجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر، وقال انه التقى مع 10 رؤساء دول، "اكدوا جميعهم الدعم للبنان وانهم بانتظار الاصلاحات التي سنقوم بها، ورغبتهم في زيارته.
أخبار لبنان
الجمهورية:
الوزراء
مرجعية
القرار
الاحزاب
الطوائف
التالي
أسرار الصحف 6-3-2025
وفاة شاب بصعقة كهربائية في وادي الجاموس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:00
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة
خبر عاجل
08:00
رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة
0
آخر الأخبار
07:14
نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء
آخر الأخبار
07:14
نواف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء
0
آخر الأخبار
2025-02-19
بو صعب لـ "حوار المرحلة": هناك قرار واضح صدر عن مجلس الوزراء يتكلم عن حصرية السلاح في لبنان وليس فقط جنوب الليطاني
آخر الأخبار
2025-02-19
بو صعب لـ "حوار المرحلة": هناك قرار واضح صدر عن مجلس الوزراء يتكلم عن حصرية السلاح في لبنان وليس فقط جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
2025-01-24
بطرس حرب: وزارة المال ليست حكراً لطائفة وليست ممنوعة على أيّ طائفة
أخبار لبنان
2025-01-24
بطرس حرب: وزارة المال ليست حكراً لطائفة وليست ممنوعة على أيّ طائفة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
11:14
بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان من 10 إلى 14 آذار
خبر عاجل
11:14
بعثة لتقصي الحقائق من صندوق النقد الدولي ستزور لبنان من 10 إلى 14 آذار
0
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
0
أخبار لبنان
10:13
البستاني بعد إقرار الموازنة: خطوة ناقصة تفتقد للرؤية المستقبلية ولا تتناسب مع مضمون البيان الوزاري
أخبار لبنان
10:13
البستاني بعد إقرار الموازنة: خطوة ناقصة تفتقد للرؤية المستقبلية ولا تتناسب مع مضمون البيان الوزاري
0
أمن وقضاء
10:01
الجيش: الجيش الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان برًا وبحرًا وجوًا
أمن وقضاء
10:01
الجيش: الجيش الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان برًا وبحرًا وجوًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-17
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: دوركم الاستشاريّ أساسيّ في مساعدة الحكومة فلا تتردَّدوا في تصحيحِ المسار عند الضرورة تحقيقًا للمصلحة العامّة لا للمصلحة الشخصيّة
آخر الأخبار
2025-02-17
رئيس الجمهورية خلال لقائه وفد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: دوركم الاستشاريّ أساسيّ في مساعدة الحكومة فلا تتردَّدوا في تصحيحِ المسار عند الضرورة تحقيقًا للمصلحة العامّة لا للمصلحة الشخصيّة
0
آخر الأخبار
07:33
مرقص: الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي
آخر الأخبار
07:33
مرقص: الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
0
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
أخبار لبنان
2025-03-03
قرار لوزيرة التربية باقفال المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات في 10 آذار لمناسبة عيد المعلم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية الأميركي: ترامب فقد صبره إزاء ما يجري بشأن الأسرى
أخبار دولية
07:15
وزير الخارجية الأميركي: ترامب فقد صبره إزاء ما يجري بشأن الأسرى
0
أخبار دولية
06:46
فون دير لايين: أوروبا وأوكرانيا أمام "لحظة حاسمة"
أخبار دولية
06:46
فون دير لايين: أوروبا وأوكرانيا أمام "لحظة حاسمة"
0
أخبار لبنان
06:44
أول جلسة لمجلس الوزراء... هذا ما في تفاصيلها
أخبار لبنان
06:44
أول جلسة لمجلس الوزراء... هذا ما في تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في شهر رمضان الكريم عادات غريبة دأب عدد من الدول على إعتمادها... إليكم أبرزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فعاليات رمضان مستمرة في الـForum de Beyrouth... وهذه الأجواء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد تخلي ترامب عن دعم أوكرانيا عسكريًا... القارة العجوز تبحث في تمويل نفسها بنفسها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
تقارير نشرة الاخبار
13:26
جائزة أطول خطاب لرئيس أميركي تذهب لترامب…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الأسواق تحت الضغط بعد قرارات ترامب الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الـLBCI على الطريق الى مزارع شبعا... منطقة عازلة في بسطرا وتوغلات في العباسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة ينشط أفرادها بعمليات سلب على أوتوستراد المطار... وقطعات سرية الضاحية توقفهم
2
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
أخبار لبنان
10:36
اليكم أبرز مقررات الجلسة الاولى للحكومة...
3
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:52
احتمال تساقط أمطار محلية... إليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
أمن وقضاء
05:10
مسلحون يطلقون النار على صاحب مطعم في عكار ويسرقون محتويات خزنته
5
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
أخبار دولية
01:14
ترامب يوجه "التحذير الأخير" لحماس...
6
أخبار لبنان
07:39
سلام من قصر بعبدا: القرار إتخذ بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات
أخبار لبنان
07:39
سلام من قصر بعبدا: القرار إتخذ بالعودة إلى مقر مجلس الوزراء لانعقاد الجلسات
7
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
صحف اليوم
23:59
مصدر حكومي لـ"الجمهورية": الاتفاق على اسم اللواء رودولف هيكل قائداً للجيش
8
خبر عاجل
07:54
رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
خبر عاجل
07:54
رئيس الجمهورية: هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة وقد شددتُ خلال اللقاء على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More