رئيس الجمهورية: مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء ان "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالاصلاحات اللازمة"، وقال "لقد شددتُ خلال اللقاء، على ان الاصلاحات هي مطلب لبناني قبل ان يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً الى حاجة لبنان اليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً".ولفت الى زيارة ثانية مرتقبة الى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، وهو ما سيعطي دفعاً للبنان.وقال "طلبتُ من ولي العهد السعودي العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".وشدد على ان "مجلس الوزراء يملك مرجعية القرار، وليس الاحزاب ولا الطوائف، ونحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل، ونحن تحت انظار الجميع"، متمنيًا على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة.وقال رئيس الجمهورية "لفتني رفع العلم اللبناني في ساحة الشهداء مع علامة حمراء على الارزة التي تتوسطه، هذا الامر لا يجوز، اذ من غير المسموح المساس بالعلم، حتى ولو كان بنوايا صافية، لان العلم هو رمز البلد والمحافظة عليه واجبنا جميعاً".واشار الى ان "العاهل الاردني عبد الله الثاني بن الحسين ابدى خلال اللقاء معه في القاهرة، دعم بلاده السياسي، اضافة الى دعم تسليح الجيش اللبناني، فيما ايّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجراءات التي يتخذها لبنان بالنسبة الى المخيمات الفلسطينية والسلاح الموجود فيها".ووضع الرئيس عون مجلس الوزراء في اجواء مشاركته في القمة العربية الطارئة التي عقدت في مصر، وقال انه التقى مع 10 رؤساء دول، "اكدوا جميعهم الدعم للبنان وانهم بانتظار الاصلاحات التي سنقوم بها، ورغبتهم في زيارته.