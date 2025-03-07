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تدابير سير يومي السبت والأحد داخل نفق سليم سلام
أخبار لبنان
2025-03-07 | 02:54
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تدابير سير يومي السبت والأحد داخل نفق سليم سلام
تقوم بلديّة بيروت بأعمال تنظيف نفق سليم سلام يومَي السّبت والأحد في 8 و9-3-2025، من السّاعة 8:00 صباحًا لغاية السّاعة 13,00، وفقًا لما يلي:
-يوم السّبت: المسلك الغربي (من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة.)
-يوم الأحد: المسلك الشّرقي (من المدينة الرياضيّة باتّجاه وسط بيروت.)
وستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق كل مسلك خلال الفترة المذكورة أعلاه.
لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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