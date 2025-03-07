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وزير الأشغال من المطار: الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط"
أخبار لبنان
2025-03-07 | 02:58
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وزير الأشغال من المطار: الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط"
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وزير الأشغال من المطار: الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط"
شدد وزير الأشغال فايز رسامني على أن الشفافية هي الأساس والاصلاحات هي الخطوة الأهم، مؤكدا أن الدولة عادت بقوة و"ممنوع الغلط".
وقال رسامني في خلال اطلاق مشروع البوابات الرقمية في المطار: "أي خرق أمني يعيدنا الى الوراء وكل شروط الدول الغربية والعربية تتركز على الاصلاح وأولويتنا هي أمن المطار والمرافئ ومعبر المصنع".
وأشار الوزير الى أنه سيضع كل امكانياتيه لاستقدام التكنولوجيا المطلوبة لتطوير المطار.
أخبار لبنان
الأشغال
المطار:
الدولة
و"ممنوع
الغلط"
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