تحت غطاء" زيارة دينية"... مستوطنون يدخلون الى قبر العباد في اطراف حولا

دخلت مجموعة من المستوطنين الى قبر العباد الواقع ضمن الأراضي اللبنانية في اطراف حولا صباح اليوم تحت غطاء" زيارة دينية" نظمتها قوات الإحتلال الإسرائيلي الى الموقع الذي يدعي الصهاينة أنه تابع للحاخام آشي.



وكانت أعلنت اسرائيل عن الجولة يوم أمس.