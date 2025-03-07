دريان: متفائلون بالعهد الجديد ونستبشر خيرا بالحكومة

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تفاؤله بالعهد الجديد، مستبشرا خيرا بالحكومة الجديدة برئيسها وأعضائها، لتحقيق كل آمال اللبنانيين.



ووجه دريان التحية إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، مشيرا الى أنه "كان ضمانة لبنان في الخروج من الأزمة، وساعد في الكثير من الأمور لاكتمال المؤسسات الدستورية الأساسية".



وقال خلال الإفطار السنوي الذي تقيمه "مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية" التابعة لدار الفتوى: "نحن جميعا نتأمل مع هذا العهد الجديد أن نرى الخير في لبنان، لا يسعنا أبدا أن نبقى كما كنا في السنوات القاسية المريرة التي مررنا بها. ونحن نتطلع إلى الحكومة وندعمها وهي تحت أنظار اللبنانيين، وما ستقدمه من إنجازات وتحقيق الاستحقاقات المقبلة، وعنوان هذه الحكومة هو الإصلاح والإنقاذ، وطبعا نحن نريد أولا الإنقاذ وبعد ذلك الإصلاح، لا رجاحة للإصلاح أبدا".



وأضاف: "أمامنا انتخابات بلدية واختيارية، علينا جميعا أن ننتبه لهذا الاستحقاق المهم والأساسي، أنتم تختارون، لا تجعلوا الغير يختار لكم، اختياركم هو الذي سيكون ميزانا".