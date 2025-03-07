اصابات جراء انحراف فان واصطدامه بكشك على أوتوستراد حالات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه عند الساعة ١٠:٠٠ من صباح اليوم الجمعة ، ورد اتصال إلى غرفة عمليات المديرية يُفيد بانحراف آلية من نوع فان مخصصة لنقل البضائع عن مسارها على أوتوستراد حالات - المسلك الغربي، ما أدى إلى اصطدامها بكشك (kiosk) لبيع المواد الغذائية.



وعلى الفور، توجهت سيارتا إسعاف من المركز الإقليمي في جبيل، معززتان بطاقمي إسعاف مجهزين بالعتاد اللازم، للعمل على إنقاذ المحتجزين وتقديم الإسعافات الأولية لهم.



وقد استعان العناصر بمعدات القص لانتشال الجرحى، حيث أسفر الحادث عن إصابة صاحبة الكشك وطفل، بالإضافة إلى إصابة الراكب الذي كان إلى جانب السائق.

واضطر العناصر إلى قص أجزاء من الفان لتمكينهم من إنقاذ المصاب.



وقد نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم ومستشفى سيدة المعونات لتلقي العلاج اللازم. كما تم تقديم الاسعافات الاولية لمواطن أصيب بجروح طفيفة جراء الحادث.



وجدّدت المديرية تنبيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والتقيّد بإرشادات السلامة العامة تفادياً لوقوع حوادث مماثلة، فإنها تذكّر الجميع بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للإبلاغ عن أي طارئ.