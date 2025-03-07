بري زار عون... وهذا ما جرى بحثه

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس النواب نبيه بري على محادثاته في الرياض مع ولي العهد السعودي وعلى أجواء القمة العربية غير العادية في القاهرة. كما بحثا في الأوضاع العامة والوضع في الجنوب.



وكان الرئيس بري زار عون في قصر بعبدا، وغادر من دون الإدلاء بتصريح.