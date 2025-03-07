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أبو فاعور: إعتقال الحويجة أعطى مزيدًا من العدالة والإنصاف لكمال جنبلاط

أخبار لبنان
2025-03-07 | 12:45
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أبو فاعور: إعتقال الحويجة أعطى مزيدًا من العدالة والإنصاف لكمال جنبلاط
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أبو فاعور: إعتقال الحويجة أعطى مزيدًا من العدالة والإنصاف لكمال جنبلاط

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "عدالة التاريخ تأخذ مجراها"، مشددًا على أنه "يجب اعتقال ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق السوريين واللبنانيين".

ورأى أبو فاعور، خلال لقاء موسع عقده في مركز "كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي" في راشيا مع فرع الحزب التقدمي الاشتراكي والهيئات الرافدة والشبابية في ضهر الأحمر، في إطار التحضيرات لإحياء مناسبة ذكرى 16 آذار والتحضير لأوسع مشاركة حزبية وشعبية من البلدة والمنطقة، أن "اعتقال المجرم إبراهيم الحويجي بالأمس أعطى معنى إضافيًا لاحتفال السادس عشر من آذار، كما أعطى مزيدًا من العدالة والإنصاف لكمال جنبلاط".

وقال: "إن ضهر الأحمر، كما كل وادي التيم، ستكون على عهدها مع كمال ووليد وتيمور جنبلاط في إحياء ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في المختارة".

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