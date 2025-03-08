مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن مشروع "سلة إطعام في جمهورية لبنان" ومشروع "كنف لبنان للعام 2025م"

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع "سلة إطعام في جمهورية لبنان للعام 2025م" و مشروع "كنف لبنان للعام 2025م".

وذلك في مدينة بيروت وقد حضر حفل التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري وسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان.



حيث يهدف المشروعين إلى توزيع أكثر من 106 آلاف سلة غذائية وسيكون التوزيع على مدار العام، وتوزيع أكثر من 22 ألف قسيمة شرائية تمكن المستفيدين من شراء الملابس من المحلات التجارية وسيكون التوزيع على مدار الشهرين،

ويستهدف من هذه المبادرة الوصول الى أكثر من 550 ألف مستفيد في جميع المحافظات اللبنانية.



تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة الإنسانية والإغاثية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، التي تهدف إلى توفير الكسوة والأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.