اللبنانية الأولى في اليوم العالمي للمرأة: لبنان صامد بكنّ وبفضلكنّ

في اليوم العالمي للمرأة، شدّدت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ، على أن لبنان صامد بكن وبفضلكن وقالت خلال لقاء في قصر بعبدا جمع سيدات وشابات لبنانيات "ان وجودكن هنا هو اعتراف بحقكن، وبصمودكن في سنوات الأزمات التي توالت على لبنان وبالدور الحقيقي الذي قمتن به عندما غابت الحلول وضعفت المؤسسات.وبناء على قرار مجلس الوزراء، سنعمل لتفعيل العمل بجعل يوم 4 تشرين الثاني من كل عام يوم المرأة اللبنانية، لبنان صامد بكن وبفضلكن، وبإيمانكن، وسيظل صامدا لأن قلب المواطنية ينبض فيكن".