هاشم: سمعنا من البعض في الحكومة ما يبرر لإسرائيل اعتداءاتها ما يستدعي الاقلاع عنه

رأى النائب قاسم هاشم أنّ التصعيد الاسرائيليّ من اعتداءاته الجوية والبرية يؤكد استمراره بعدوانيته وعدم التزامه باتفاق وقف الاعمال العدوانية.



وقال: "السؤال الطبيعي بعد هذه التطورات والتي تزداد وتيرتها يومًا بعد يوم، أي دور لجنة الاشراف تقوم به لوضع حد للعدوانية الاسرائيلية ام انها تكتفي بتأمين الغطاء والذرائع للاسرائيليّ ليستهدف لبنان تمهيدًا لاملاءات وشروط تتوافق مع مستجدات وتطورات تجري في سوريا والمنطقة؟"



واعتبر أنّه يتوجّب على الحكومة أن لا تكتفي بالتفرج وكأن ما يحصل خارج حدود الوطن.



وقال: "سمعنا من البعض في الحكومة ما يبرر لإسرائيل اعتداءاتها وهذا مؤسف ويستدعي الاقلاع عنه، فالسيادة والوطنية تبدأ من اخر حبة تراب من حدود الجنوب ومنها تشع علامات الكرامة الوطنية".