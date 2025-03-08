أدرعي: أغرنا على عنصر من "حزب الله"

#عاجل 🔸أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مخرب من حزب الله عمل لاعمار بنية تحتية إرهاببة لتوجيه أنشطة إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان.



🔸سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة التهديدات على دولة إسرائيل وسيمنع أي محاولة لاعمار وتموضع حزب الله. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 8, 2025

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصر من "حزب الله"، عمل لاعمار بنية تحتية، لتوجيه أنشطة للحزب، في جنوب لبنان.وأكّد أنّ الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل "لإزالة التهديدات على إسرائيل وسيمنع أي محاولة لاعمار وتموضع "حزب الله".