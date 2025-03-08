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أدرعي: أغرنا على عنصر من "حزب الله"

أخبار لبنان
2025-03-08 | 07:45
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أدرعي: أغرنا على عنصر من &quot;حزب الله&quot;
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أدرعي: أغرنا على عنصر من "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي أنّ طائرة لسلاح الجو أغارت على عنصر من "حزب الله"، عمل لاعمار بنية تحتية، لتوجيه أنشطة للحزب، في جنوب لبنان. 

وأكّد أنّ الجيش الإسرائيليّ سيواصل العمل "لإزالة التهديدات على إسرائيل وسيمنع أي محاولة لاعمار وتموضع "حزب الله".

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