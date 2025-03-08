مكتب راعوية المرأة اطلق سنة المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الايمان والرجال

أطلق مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركية سنة "المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الايمان والرجال"، في اطار المسار السينودوسي عن دعوة المرأة ورسالتها في حياة الكنيسة والمجتمع.



وأتى ذلك برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره في بكركي.