فريد البستاني: تسعيرة المولدات يجب أن تكون وفق العدادات

في ظل الاعتماد الكبير للبنانيين على كهرباء المولدات الخاصة، من الموجب إلزام أصحاب المولدات في المدن والبلدات اعتماد التسعيرة وفق العدادات وبالتعرفة المقررة من قبل الجهات الرسمية وبالتالي انصاف المواطنين بحيث تكون الكلفة حسب الاستهلاك وليس وفق مبالغ مقطوعة جائزة.
ومن جهة أخرى يجب…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) March 7, 2025
في ظل الاعتماد الكبير للبنانيين على كهرباء المولدات الخاصة، من الموجب إلزام أصحاب المولدات في المدن والبلدات اعتماد التسعيرة وفق العدادات وبالتعرفة المقررة من قبل الجهات الرسمية وبالتالي انصاف المواطنين بحيث تكون الكلفة حسب الاستهلاك وليس وفق مبالغ مقطوعة جائزة.
ومن جهة أخرى يجب…