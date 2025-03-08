شقير: دعم المرأة يتحقق بترجمة الأقوال إلى أفعال

هنّأ رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير المرأة في عيدها.



وكتب، على اكس: "في المناسبة تحية خاصة للمرأة اللبنانية التي أثبتت جدارة عالية وقدرة كبيرة على مواجهة وخوض كل التحديات".



وأوضح أنّ الوقوف الى جانب قضايا المرأة وحقوقها يكون بأن تُترجم الأقوال الداعمة للمرأة إلى أفعال على أرض الواقع لتمكينها من نيل حقوقها كاملةً وممارسة دورها الفعلي والمؤثر في مختلف نواحي الحياة إن كان على مستوى الدولة او المجتمع او الإقتصاد".