مخزومي: تحيّة إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالميّ

وجّه النائب فؤاد مخزومي تحيّة إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالميّ.



وقال، عبر اكس: "حيث تتجسّد أهمية دورها الذي لا يكتمل المجتمع من دونه ويشكّل الحجر الأساس للنهضة الحقيقية في كافة المجتمعات. في هذا اليوم المميّز".



ودعا إلى إنصاف المرأة ودعمها وحصولها على كافة حقوقها.