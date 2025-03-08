حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا

أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" أن بعض الجهات تدأب على الزجّ باسم حزب الله في ما يجري من أحداث في سوريا واتهامه بأنه طرف في ‏الصراع القائم هناك.‏



ونفت "بشكل قاطع هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة"، داعية "وسائل الإعلام ‏إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تخدم أهدافا سياسية وأجندات ‏خارجية مشبوهة".