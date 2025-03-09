الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: لزيادة أجر ساعة التعاقد

ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة الإسراع في رفع أجر ساعة التعاقد الجديدة.وطالبت اللجنة بالتعجيل في إتمام إجراءات إمضاء عقود الأساتذة، "ليتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية عن الفصل الأول وبدل النقل".وأكدت اللجنة "التزامها القوي بالدفاع عن حقوق الزملاء. وقالت: "كنّا دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتحصيل حقوق الأساتذة، بدءًا من زيادة أجر ساعة التعاقد ووصولًا إلى تحقيق مرسوم النقل وتقديم بدل إنتاجية في فصل الصيف".كما وجهت نداءً عاجلاً للوزيرة "للعمل بجدية على إعداد مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين.