الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
20
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
20
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: لزيادة أجر ساعة التعاقد
أخبار لبنان
2025-03-09 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الاساتذة المتعاقدون في الاساسي: لزيادة أجر ساعة التعاقد
ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة الإسراع في رفع أجر ساعة التعاقد الجديدة.
وطالبت اللجنة بالتعجيل في إتمام إجراءات إمضاء عقود الأساتذة، "ليتمكنوا من استلام مستحقاتهم المالية عن الفصل الأول وبدل النقل".
وأكدت اللجنة "التزامها القوي بالدفاع عن حقوق الزملاء. وقالت: "كنّا دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتحصيل حقوق الأساتذة، بدءًا من زيادة أجر ساعة التعاقد ووصولًا إلى تحقيق مرسوم النقل وتقديم بدل إنتاجية في فصل الصيف".
كما وجهت نداءً عاجلاً للوزيرة "للعمل بجدية على إعداد مشروع قانون لتثبيت الأساتذة المتعاقدين.
أخبار لبنان
المتعاقدون
الاساسي:
لزيادة
التعاقد
التالي
كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
قبلان: ما يجري بالبلد تمييزي وخطير جداً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-08
الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" استنكروا عدم اقرار ملف التفرغ
أخبار لبنان
2025-01-08
الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" استنكروا عدم اقرار ملف التفرغ
0
أخبار لبنان
2025-01-03
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإقرار ملف التفرغ في الجلسة الحكومية المقبلة وإلا التصعيد
أخبار لبنان
2025-01-03
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: لإقرار ملف التفرغ في الجلسة الحكومية المقبلة وإلا التصعيد
0
أخبار لبنان
2025-01-21
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟
أخبار لبنان
2025-01-21
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسيّ: لماذا يرفض وزير التربية تسجيل السوريين في المدارس الرسمية ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات؟
0
أخبار لبنان
2025-01-20
"اللبنانية" أعلنت حاجتها الى التعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الفنون
أخبار لبنان
2025-01-20
"اللبنانية" أعلنت حاجتها الى التعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الفنون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:33
كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
آخر الأخبار
08:33
كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
0
أخبار لبنان
08:17
قبلان: ما يجري بالبلد تمييزي وخطير جداً
أخبار لبنان
08:17
قبلان: ما يجري بالبلد تمييزي وخطير جداً
0
أخبار لبنان
07:56
بلاسخارت تزور إسرائيل
أخبار لبنان
07:56
بلاسخارت تزور إسرائيل
0
أمن وقضاء
07:21
عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في الليلكي ووادي خالد لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
07:21
عمليات دهم وتوقيف مطلوبين في الليلكي ووادي خالد لارتكابهم جرائم مختلفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-04
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
أمن وقضاء
2025-02-04
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
0
أخبار لبنان
2025-02-19
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
أخبار لبنان
2025-02-19
إرشادات للالتزام بها في التشييع الأحد
0
آخر الأخبار
03:28
سانا: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بعد انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق
آخر الأخبار
03:28
سانا: انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء بعد انقطاع الكوابل بين درعا ودمشق
0
أخبار دولية
06:15
الجيش الإسرائيلي: شنينا غارة على أشخاص كانوا يزرعون "عبوة ناسفة" في غزة
أخبار دولية
06:15
الجيش الإسرائيلي: شنينا غارة على أشخاص كانوا يزرعون "عبوة ناسفة" في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:49
قاليباف: ايران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة
آخر الأخبار
08:49
قاليباف: ايران لا تنتظر أي رسالة من الولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
08:33
كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
آخر الأخبار
08:33
كفركلا تشيّع 25 شهيدًا من أبنائها
0
أخبار لبنان
06:04
الراعي: آن الأوان لأن يستعيد لبنان دوره العربيّ ويعود إلى موقعه الطبيعيّ
أخبار لبنان
06:04
الراعي: آن الأوان لأن يستعيد لبنان دوره العربيّ ويعود إلى موقعه الطبيعيّ
0
أخبار دولية
03:48
الشرع يدعو الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي" في سوريا
أخبار دولية
03:48
الشرع يدعو الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي" في سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:28
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!
تقارير نشرة الاخبار
15:28
رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للـLBCI: الدمار في الجنوب مفجع!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!
تقارير نشرة الاخبار
14:50
للرياضيات اللبنانيات: كل عام وأنتن أقوى!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:45
الأجواء الرمضانية متواصلة في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"
تقارير نشرة الاخبار
14:40
القبطانة الإماراتية سحر راستي تكسر كل الحواجز وتقول لكل إمرأة: "كوني إنتي"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
تقارير نشرة الاخبار
14:44
لبنانية تعمل Bodyguard لنائب في البرلمان... تعرّفوا إلى سهام القصير!
2
أمن وقضاء
15:48
إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
15:48
إشكال مسلح في عكار... إليكم تفاصيل ما حصل
3
أمن وقضاء
09:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
أمن وقضاء
09:50
الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل
4
صحف اليوم
16:09
إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
16:09
إحباط عملية تهريب 4 ملايين دولار من سوريا إلى لبنان! (الشرق الأوسط)
5
أخبار لبنان
11:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
أخبار لبنان
11:10
حزب الله ينفي الادعاءات التي تتهمه بأنه طرف بالأحداث في سوريا
6
أمن وقضاء
15:22
الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)
أمن وقضاء
15:22
الجيش: تفكيك جهاز تجسس عائد للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا (صور)
7
حال الطقس
03:09
طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل
حال الطقس
03:09
طقس مستقر ودافئ اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل
8
تقارير نشرة الاخبار
14:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:31
احتياطي أميركيّ من نوع جديد... لا ذهب ولا دولار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More