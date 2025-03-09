أبو فاعور: الفكرة انتصرت على المقصلة

توجّه النائب وائل أبو فاعور بتحية للسيدات “على الدور الكبير، الذي يقمن به في المجتمع”.

وتمنّى، خلال مشاركته في احتفال لفرع راشيا في الاتحاد النسائيّ التقدميّ، أن تترسخ تلك القناعة بأنه لا يمكن أن ينهض هذا المجتمع إلا إذا نهض بنسائه ورجاله “وربما بنسائه قبل رجاله”.

وقال: “نحتفل بذكرى كمال جنبلاط وقد سقط قاتله، سقط نظام الأسد في سوريا، ولمزيد من إكرامنا في هذه الأيام المباركة، أمس، تم إلقاء القبض على إبراهيم حويجة القاتل المجرم الذي سدد رصاصاته إلى كمال جنبلاط، سقط الجلاد وتعيش فيه الفكرة، وصلنا إلى هذا اليوم الذي تسقط فيه المقصلة وتعيش فيه فكرة كمال جنبلاط”.

وأضاف: “احتفال السادس عشر من آذار والأمل كبير أن تكون المشاركة كبيرة ومشاركة ليس فقط لاتحاد النسائي التقدمي مشاركة للسيدات من راشيا والبقاع الغربي مشاركة حاشدة، وهذه ليست مناسبة حزبية او سياسية، كمال جنبلاط عندما أعدم الزعيم انطون سعادة تصدى لهذا الأمر رغم الخلاف الفكري بينه وبين انطون سعادة، لأنه لم يكن يدافع عن انطون سعادة بشخصه أو بفكره بل كان يدافع عن حق التعبير الحر”.

ولفت أبو فاعور الى ان الأحداث التي جرت في سوريا مؤسفة ومريبة وهناك محاولة لضرب استقرارها والرد على ذلك يكون بالاحتكام إلى منطق الوطنية السورية ومنطق العدالة والقانون وحكم الدولة العادل.