الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان يحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم

بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل ام كلثوم ويوم المرأة العالمي، أقام الصالون الادبي والثقافي لكازينو لبنان، احتفالا غنائيا وموسيقيا، أحيته الفنانة جاهدة وهبي بقيادة المايسترو اندريه الحاج.

مسؤولة الإعلام في الكازينو رنا وهبة توجهت بتحية محبة إلى" الإعلامية هدى شديد التي وصفتها بمثال المرأة الشامخة والصامدة أمام المرض".

واشارت إلى أن "صالون كازينو لبنان الأدبي والثقافي، يفخر باحتضان هذه الأمسية حيث يجمع بين الأصالة والتجديد، بين التراث ورؤى التحديث، ليبقى الفن العربي العريق حاضرًا في المشهد الثقافي اللبناني والعالمي.

كما كانت كلمة للفنانة جاهدة وهبي التي رأت "املا واستبشارا بوزارة الثقافة في ظل العهد الجديد بانها ستحدث فرقا وستدعم الإبداع في كل وجوهه".