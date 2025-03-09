اللبنانية الاولى وصلت إلى نيويورك

وصلت السيدة الاولى نعمت عون إلى نيويورك على رأس وفد للمشاركة في أعمال الدورة ٦٩ للجنة وضع المرأة CSW69 التي تعقد جلساتها في مقر الامم المتحدة في نيويورك من ١٠ ولغاية ٢١ آذار من الشهر الحالي.

وسيتخلل الجلسات سلسلة فعاليات تتراوح بين مناقشة عامة في الجمعية العامة وطاولات نقاش وحوارات تفاعلية يشارك فيها رؤساء وفود الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى جانب ممثلين عن منظمات دولية واقليمية وجمعيات مجتمع مدني وخبراء وناشطين في مجال تفعيل رُزنامة المرأة بكل تفرعاتها.

وتترأس المملكة العربية السعودية الدورة ال٦٩، وسوف يتخلل مشاركة السيدة الاولى في المؤتمر تلاوة بيان وطني الى جانب سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء وفود ومنظمات دولية تعد شريكاً حيوياً للبنان عموما وللهيئة الوطنية لشؤون المرأة خصوصا في اعداد برامجها وتنفيذ مشاريعها الهادفة في مجالات تمكين المرأة وتفعيل دورها الريادي في مجتمعها وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الجنسين في بناء الاوطان بالتزامن مع اهداف خطة التنمية المستدامة٢٠٣٠.