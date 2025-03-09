الجيش اللبنانيّ تسلَّم الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية

تسلَّم الجيش اللبنانيّ الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن العام ٢٠٢٥ التي قدّمتها دولة قطر، عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.

تسلَّم الجيش الشحنة الأولى من هبة الوقود القطرية عن العام ٢٠٢٥ التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/YnaRJS9imv pic.twitter.com/y459ytlLw9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 9, 2025