قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون

أكّد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ علاقة الحزب لم تنقطع مع «التيار الوطني الحر».

وقال: “علاقاتنا ممتازة مع أحزاب «الديمقراطي» و«المردة» و«السوري القومي» كما أنّ «التقدمي الاشتراكي» كانت له مواقف إيجابية تجاه العدوان الإسرائيلي في لبنان وسوريا”.

ورأى أنّ الدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار و”سنساهم في التخفيف من أي ثغرات موجودة”.

واعتبر قاسم أنّ حزب الله كان قادرًا على قصف أي مكان، لكن حافظ على ضرب الأهداف العسكرية فقط.

وتوجّه قاسم لإسرائيل بالقول: “حتى لو بقيتم في النقاط الخمس كم ستبقون؟ هذه المقاومة لن تدعكم تستمرون”.