لبكي لـ "الوطنية": 1476 عائلة نزحت من سوريا إلى عكار ولا خطر أمنيًا حتى الساعة

تناول محافظ عكار عماد لبكي في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" موضوع النزوح من سوريا الى البلدات العكارية، وشرح أن "الأزمة الأخيرة التي حصلت منذ نحو عشرة أيام وما قبل، حصدت نزوحًا كثيفًا إلى سهل عكار وإلى جزء من منطقة الدريب، وغالبية النازحين من العلويين وقسم منهم لبنانيون، قطعوا من معابر غير شرعية ، وسكنوا في القرى العلوية في الجوامع والمنازل".



وأضاف:" علت صرخة رؤساء البلديات الذين راجعوني واتصلت بدوري بالأمم المتحدة والجمعيات والصليب الأحمر وغرفة ادارة الكوارث . وفي ما يلي تقرير الصليب الاحمر بالتعاون مع رؤساء البلديات:



غرفة إدارة الكوارث في عكار

إحصاء العائلات النازحة من سوريا . لغاية تاريخ 9-3-2025

الساعة 7 مساء. (المعلومات من رؤساء البلديات والمخاتير وناشطين )

تلبيرة:

عدد العائلات 248

عدد الأفراد 1200

مكان السكن: 4 قاعات - بيوت



تلحميره:

عدد العائلات:35 عائلة لبنانية /140عائلة سورية

عدد الأفراد: 875

مكان السكن: قاعة للتعزية-بيوت



المسعودية:

عدد العائلات:500

عدد الأفراد:1500

مكان السكن: المدرسة القديمة-قاعة الجامع-مستودعات-بيوت



العبودية:

عدد العائلات:74

عدد الأفراد: 332

مكان السكن : بيوت



السماقية:

عدد العائلات :87

عدد الأفراد:399

مكان السكن: بيوت



حكر الضاهري:

عدد العائلات:30

عدد الأفراد:180

مكان السكن:بيوت



العريضة:

عدد العائلات:

لبناني 5

سوري 3

عدد الأفراد 35



الحيصه:

عددالعائلات :157

عدد الأفراد:761

مكان السكن :بيوت +قاعة



ضهر القنبر:

عدد العائلات: 20

عدد الأفراد:100

مكان السكن :بيوت



تلعباس الشرقي:

عدد العائلات:77

عدد الأفراد:300

مكان السكن:بيوت



الريحانية:

عدد العائلات:50

عدد الأفراد:196

مكان السكن:قاعة -مزرعة مهجورة-بيوت



عين الزيت:

عدد العائلات:23

عدد الأفراد:75

مكان السكن :بيوت



الحوشب:

عدد العائلات:12

عدد الأفراد:60

مكان السكن :بيوت



الدغلة:

عدد العائلات:8

عدد الأفراد:38

مكان السكن :بيوت



البربارة:

عدد العائلات :7

عدد الأفراد 27



المجموع :

عائلات : 1476

(من ضمنها 40 عائلة لبنانية و 1184 عائلة سورية)

أفراد : 6078



وكشف لبكي انه سيطلب من البلديات تقريرًا مفصّلًا وواضحًا ، الحصيلة نحو 6 آلاف شخص و40 عائلة لبنانية وسألتقي بالبلدات العلوية يوم الثلثاء".



ولفت الى حصول اجتماع السبت الماضي بغرفة ادارة الكوارث وزيارة ميدانية لبلدات تلبيرة والمسعودية وضهر القنبر والريحانية، والطلب من رؤساء البلدية جداول بالأشخاص المتواجدين في مناطقهم أكانت اسمية أم عددية، إلا أن غالبية الأشخاص يخافون من تسجيل أسمائهم لأنهم هربوا من وضع معيّن.

وقال:"الوضع الأمني مستتب حتى إشعار آخر ، ليس هناك خطر لأنه كما علمنا من رؤساء البلديات فإن غالبية النازحين هربوا خوفًا على أرواحهم. يوم الثلثاء بعد الظهر سأترأس اجتماعا في السهل لاتحاد بلديات السهل وسوف أجمع عددًا من البلديات التي فيها علويون مثل بلدة عين الزيت والريحانية والدبابية وغيرها، أو الاحتمال ان يكون الاجتماع في مكتبي في مركز المحافظة".

واوضح لبكي انه بدءًا من يوم الثلاثاء سيتم التعاون مع NFCR ، UNDP ، الصليب الأحمر، WFP ، في وقت سيتم توزيع فرش وبطانيات وطعام، والمياه ومواد التنظيف.



واعتبر ان نسبة النزوح خفّت وأصبح هناك تقريبا 6 آلاف شخص في بلدات: تلبيرة - تلحميرة - المسعودية - العبودية - السماقية - حكر الضاهري - العريضة - الحيصة - ضهر القنبر - تلعباس الشرقي - الريحانية - عين الزيت - الحوشب - الدغلة - بربارة".