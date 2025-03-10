عون للسفير اللبناني لدى الإمارات: الأمن سيكون مضبوطا

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا مع سفير لبنان لدى الإمارات فؤاد دندن، في أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وبحسب معلومات للـLBCI، فإن الرئيس عون أكد لدندن أن الأمن سيكون مضبوطا ومستقرا، مشددا على حرصه على تطبيق القوانين وضمان استتباب الأمن، بما يساهم في عودة الإماراتيين إلى بلدهم الثاني لبنان.