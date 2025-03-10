رجي: الاستقرار في سوريا مهم للاستقرار في لبنان

بحث وزير الخارجية يوسف رجي في الاجتماع الذي عقد في الاردن لدول الجوار السوري بآليات عملانية للتعاون في محاربة الارهاب وتهريب المخدرات والسلاح ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.



وعرض المجتمعون لكيفية مساعدة الشعب السوري في اعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.



وأكد رجي ان الاستقرار في سوريا مهم جدا للاستقرار في لبنان وان ثمة ملفات مشتركة مع سوريا تحتاج إلى المعالجة ومنها ترسيم الحدود وتهريب السلاح والمخدرات وملف الارهاب، واصفاً ما صدر عن وزير الخارجية السوري خلال الاجتماع في هذا الخصوص بالكلام المشجع وتمنى تنفيذه.