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سلام بحث مع ماكولم في مشاريع تمولها كندا وطلب من البرازيل المساهمة في إعادة تأهيل معرض كرامي
أخبار لبنان
2025-03-10 | 07:49
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سلام بحث مع ماكولم في مشاريع تمولها كندا وطلب من البرازيل المساهمة في إعادة تأهيل معرض كرامي
بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية مع سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تمولها وتدعمها كندا في لبنان، اضافة الى المساعدات التي تقدمها الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.
سفير البرازيل
واستقبل الرئيس سلام سفير البرازيل لدى لبنان تارسيزيو كوستا الذي نقل اليه تهنئة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ، وتم استعراض للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين .
وللمناسبة، دعا الرئيس سلام البرازيل "للمساهمة باعادة تأهيل معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس المدرج على لائحة التراث العالمي ، والذي صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير، بما يعود بالمنفعة التنموية والثقافية والاقتصادية والبيئية على مدينة طرابلس والشمال عموما، ويكون رمزا للعلاقات اللبنانية- البرازيلية الوطيدة".
النائب سليمان
والتقى رئيس الحكومة عضو تكتل " الاعتدال الوطني " النائب محمد سليمان الذي اوضح انه "بحث مع الرئيس سلام الاوضاع العامة، ومطالب تخص منطقة عكار، و لا سيما اعادة تاهيل المعابر الشرعية مع سوريا لتنظيم حركة دخول وخروج البضائع والافراد حسب الأصول.
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