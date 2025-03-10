الرئيس عون: الإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء

الرئيس عون: الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلبا دوليا، قائلا: "نريد إصلاح بيتنا الداخلي".



وشدد عون أمام وفد من الرهبنة الأنطونية المارونية، على أن الإصلاح يبدأ بتغيير العقلية والاعتماد على القضاء.