لقاء سيدة الجبل: لممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي للإنسحاب الإسرائيلي

طالب "لقاء سيدة الجبل"، في بيان اثر اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفية حضوريا والكترونيا، "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب مجتمعًا بممارسة أقصى درجات الضغط الدبلوماسي للإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافةً والضغط كذلك على "حزب الله" لتنفيذ الـ1701 بكامل بنوده في كل لبنان لأن التقصير أو القصور من قبل الجميع يعني ضياع لبنان".وحذر "اللقاء" من أن "يتنكر "حزب الله" لهزيمته ويحاول الالتفاف عليها من خلال التمنع عن تسليم سلاحه غير الشرعي للدولة وفقًا للدستور وقرارات الشرعية الدولية ظنًا منه ان الوقت لمصلحته"، مؤكدًا أن "الحزب يضع ناسه وجميع اللبنانيين مرة إضافية في أوضاع خطيرة، لأن عدم تسليم السلاح للدولة في شكل كامل يعني تقديم ذريعة إلى إسرائيل على طبق من فضة لتدمير لبنان مجددًا، فيما تسليم السلاح للدولة هو المدخل الأساسي لإعادة الإعمار ولسلامة لبنان".كما حذر "الشعب السوري من استنساخ بدايات الحرب الأهلية في لبنان وذلك لأن الدم يستسقي الدم"، وحض "السوريين على توجه إلى ما يشبه وثيقة الوفاق الوطني (الطائف) والتي تجسدت في مقدمة الدستور اللبناني".ورأى "لقاء سيدة الجبل" أن "لا مصلحة للبنان بالبقاء في حالة عداء مع أحد"، مجددًا دعوته إلى "الالتزام بالمبادرة العربية للسلام التي انطلقت في بيروت 2002، على أساس الأرض مقابل السلام وإعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير بدولتهم المستقلة حفاظًا على حق العودة. ولا بديل عن السلام إلا السلام".