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إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار

أخبار لبنان
2025-03-10 | 16:39
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إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار
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إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار

اصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرارا بوقف قرار النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات الذي أوقف التعامل مع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، واعاد الأمور إلى ما كانت عليه لجهة التعاون مع المحقق العدلي.

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