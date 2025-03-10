الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

متري: وزير المال سيقدم هذا الأسبوع مشروع قانون لخفض رسوم موازنة 2025

أخبار لبنان
2025-03-10 | 12:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
متري: وزير المال سيقدم هذا الأسبوع مشروع قانون لخفض رسوم موازنة 2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
متري: وزير المال سيقدم هذا الأسبوع مشروع قانون لخفض رسوم موازنة 2025

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري "وجود خرق إسرائيلي واضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، فيما الجيش اللبناني، وبشهادة اللجنة الفنية العسكرية المشرفة على الاتفاق، يقوم بواجبه كاملًا في جنوب الليطاني من تفكيك مخازن حزب الله وإحكام السيطرة على المنطقة الواقعة في الاتفاق".

ورأى متري، في حديث لبرنامج "المشهد اللبناني" على قناة "الحرة" أن "إسرائيل تتذرع بحجج أمنية عدة لعدم الانسحاب من النقاط الخمس، والسبب غير المعلن هو أنها تريد استدراج لبنان للجلوس على طاولة واحدة لإجراء مفاوضات مباشرة بين لبنان واسرائيل".

ونفى أن "تكون الحكومة اللبنانية قد تلقت أي طلب رسمي لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل"، قائلًا: "لم نتعرض لضغط مباشر من اي كان، ولكن هناك ضغط على بعض السياسيين وتحركات غير رسمية في أميركا للضغط على الإدارة الأميركية كي تشترط على لبنان الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل".

وردًا على سؤال عما إذا طلب من لبنان التطبيع مع اسرائيل ماذا سيكون الجواب، قال متري: "نحن غير مستعدين لذلك، ولكننا لم نصل الى مرحلة إما توقيع السلام وإما اسرائيل ستواصل احتلال أرض لبنان. لم يتغير موقفنا الرسمي، نحن ملتزمون الموقف العربي الجامع، كما عبرت عنه قمة بيروت".

وعن نزع سلاح "حزب الله"، أشار إلى أننا "في بياننا الوزاري، تحدثنا عن استراتيجيات الأمن القومي. وعندما نبدأ بهذا النقاش، سنبحث في مسألة السلاح ومستقبله، لكن من المستحيل أن تكون لدى الحكومة روزنامة بسحب سلاح حزب الله بالقوة، ربما بعض الأطراف توقع ذلك".

وأكد أننا "نلتزم بقيام الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بمهامهما كاملة لبسط سيطرتهما على كل الأراضي اللبنانية. أما الوسائل التي سيتم استخدامها فهي قابلة للنقاش، وهذا الوقت ليس وقت أخذ مجازفات غير محسوبة تعيد اللبنانيين سنوات إلى الوراء".

ونفى "أي طلب رسمي لإنهاء حزب الله سياسيًا، رغم أن مشروع قانون وضع أمام الكونغرس الأميركي يكاد يتضمن هذا الطلب"، وقال: "هناك جهات لبنانية في الولايات المتحدة تؤيده".

أما عن المقايضة بين سلاح حزب الله وإعادة إعمار لبنان، فنفى متري أن "تكون الحكومة الجديدة قد تلقت أي طلب من هذا النوع"، متوجهًا الى المجتمع الدولي بالقول: "نتمنى عليكم ألا تربطوا دعمكم لنا باستكمال كل هذه الإصلاحات، بل على الأقل ربطها ببدء هذه الإصلاحات جديًا".

وكشف عن أن "فرنسا ستستضيف مؤتمر أصدقاء وداعمي لبنان في نيسان أو أيار المقبلين لإعادة الإعمار"، لافتًا إلى أن "هذا المؤتمر الذي يجري العمل عليه سيسبقه اجتماع تحضيري".

وأشار إلى أن "أحد شروط إعادة الإعمار إلتزام لبنان إنشاء صندوق مستقل يدار بطريقة شفافة بعيدة من المحاصصة والفساد"، موضحًا أن "هذا الصندوق في طريقه الى التشكيل، بمساعدة البنك الدولي وغيره من الجهات".

وعن ملف التعيينات، قال متري: "في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها، سيتم تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب".

وإذ نفى متري أن "يكون هناك أي خلاف بين رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام في هذا الإطار"، أكد أن "الحكومة تعتمد في التعيينات على الملاءمة والجدارة، ولا نية لأحد بإقصاء أي مكون لبناني عن المشاركة في التعيينات"، موضحًا أن "الحديث عن أن جهات خارجية تقصي أسماء معينة، وفقًا لولائها السياسي، مبالغات لبنانية".

وردًا على سؤال عن وصف البعض إقرار موازنة 2025 بالدعسة الناقصة، قال متري: "وقعنا في "الحيص بيص"، ولكن كان أمامنا خياران، إما إقرارها وإما الصرف على القاعدة الإثنتي عشرية لمدة عشرة أشهر، ما يعني أن الأموال ستكون أقل من حاجة الوزارات".

كذلك، أشار إلى أنه "في موازنة 2025 رسوم وغرامات مجحفة بحق اللبنانيين. ولذلك، هذا الأسبوع سيقدم وزير المال ياسين جابر إلى الحكومة مشروع قانون جديدًا إضافيًا بخفض هذه الرسوم لتصبح أقل قساوة على المواطنين".

أخبار لبنان

المال

سيقدم

الأسبوع

مشروع

قانون

موازنة

LBCI التالي
أسرار الصحف 10-3-2025
قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-03-06

سلام من قصر بعبدا: تم إقرار إصدار موازنة 2025 بمرسوم وكلفنا وزير المالية بإعداد مشروع خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة

LBCI
اقتصاد
2025-02-04

وزير المالية: إقرار مشروع موازنة 2025 بمرسوم بات ضرورة ملحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-05

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-06

مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:45

إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إليكم المشهد من الفوروم…

LBCI
أخبار لبنان
14:37

مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-24

وزارة التربية: قرار الاقفال متروك لمديري المدارس والثانويات والمعاهد ولا يشمل الجامعات

LBCI
أخبار لبنان
09:39

إستئناف التعاون بين القاضيين الحجار والبيطار

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-02-11

الرئيس التنفيذي لشركة Open AI ليس مهتما بالعرض المفترض من إيلون ماسك

LBCI
أخبار دولية
2025-01-24

البيت الأبيض: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان مطلوب على وجه السرعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
14:45

إرتفاع في درجات الحرارة في الايام المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في اليوم الوطني للمحميات الطبيعية... لدينا ثروة بيئية وإقتصادية علينا المحافظة عليها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إليكم المشهد من الفوروم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

طريق السلام بين روسيا وأوكرانيا يمر من السعودية

LBCI
أخبار لبنان
14:37

مخزومي: لبنان يمر في مرحلة انتقالية صعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

أميركا لحماس: هؤلاء رجال طيبون ولكن…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

مفاوضات غزة… خطوط حمراء ووفد بصلاحيات رمزية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

كلفة إعادة الإعمار بين لبنان وسوريا وغزة تتخطى ٢٢٠ مليار دولار… إليكم شروط الحصول على التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

هكذا بدا المشهد ميدانيًا مع إعلان السلطات إنتهاء العملية في الساحل السوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
15:23

قطع إحدى الطرق وإشكال كبير في بلدة العاقبية جنوب لبنان بين أهالي البلدة وسوريين أطلقوا النار وقوة كبيرة من الجيش اللبناني تصل إلى المكان

LBCI
أخبار لبنان
15:16

جندي في الجيش اللبنانيّ فُقد التواصل معه... هذا ما أفادت معلومات الـLBCI

LBCI
حال الطقس
03:00

طقس دافئ بإنتظارنا... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
10:31

الجيش اللبناني: إطلاق النار على أحد العسكريين وخطفه من قبل الجيش الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
02:50

توضيح من الأمانة العامة لمجلس الوزراء...

LBCI
اسرار
00:32

أسرار الصحف 10-3-2025

LBCI
فنّ
04:22

هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة رمضانية من توقيع إيلي صعب (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:45

قاسم للجيش الإسرائيليّ: المقاومة لن تدعكم تستمرون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More