الجميل يتسلم من عريمط موفدًا من دريان دعوة لحضور الإفطار الرمضاني في دار الفتوى

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، موفدًا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.



وجرى اللقاء في حضور النائب الدكتور سليم الصايغ، عضو المكتب السياسي جان زيلع وبشير الزعيم.



وثمن عريمط موقف رئيس الكتائب خلال جلسة مناقشة الثقة في البرلمان، معتبرًا أن هذه المواقف تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وبها تبنى الأوطان.



وتسلم الجميل من الشيخ عريمط دعوة من سماحة مفتي الجمهورية للمشاركة في الإفطار الرمضاني الذي سيقام في 15 آذار الحالي في دار الفتوى بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.