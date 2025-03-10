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الحجار إستقبل سفيري فرنسا وكندا وعرض مع 5 نواب التحضيرات لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية
أخبار لبنان
2025-03-10 | 12:39
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الحجار إستقبل سفيري فرنسا وكندا وعرض مع 5 نواب التحضيرات لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة تعارف تم خلالها عرض العلاقات الثنائية بين البلدين.
كذلك، استقبل سفيرة كندا ستيفاني ماكولم وتم البحث في العلاقات الثنائية والمشاريع التنموية والإنسانية التي تدعمها بلادها في لبنان.
وعرض الحجار مع وفد من بلديات إقليم الخروب، بحضور النائب بلال عبدالله والنائب السابق محمد الحجار، شؤون المنطقة وحاجات البلديات.
واستقبل على التوالي النواب: غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، طوني فرنجية، ميشال معوض وأحمد الخير، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحة الداخلية والتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
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