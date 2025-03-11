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كركي: أقرار زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة وتسديد 530 مليار ليرة منذ مطلع العام
أخبار لبنان
2025-03-11 | 07:07
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كركي: أقرار زيادة تعرفات الأعمال الإستشفائية غير المقطوعة وتسديد 530 مليار ليرة منذ مطلع العام
كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي، "أن مجلس الإدارة أقرّ نهاية الأسبوع الماضي زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكافّة الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،...) ".
وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان ، انه بذلك يكون "ما وعد به المدير العام أصبح حقيقة حيث أن تقديمات الصندوق ستعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة خلال الأيّام القليلة المقبلة".
وأعلن كركي "أنّ القرارات التنفيذيّة اللازمة لزيادة التعرفات الإستشفائيّة ستصدر فور تبلّغه القرارات اللازمة من قبل مجلس إدارة الصندوق".
ولفت البيان الى انه "على الرغم من هذه الإنجازات والمناقبيّة في العمل، فإن بعض الأشخاص ما زال ، إمّا عن جهل وإمّا عن سوء نيّة، مصراً على تحميل الضمان من دون وجه حقّ، مسؤوليّة تداعيات الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي عصفت بالبلاد على الصعد كافة".
أضاف البيان :"والتزاماً بالتعهّد الذي قطعه المدير العام بأنّه سوف يقوم بكلّ ما يلزم من أجل استعادة الضمان لدوره في تولّي وحفظ الأمنين الصحّي والإجتماعي في البلاد، واستكمالاً للنهج التكاملي والتعاوني بينه وبين القطاع الإستشفائي، أصدر الدكتوركركي قراراً بتاريخ 10/3/2025 حمل الرقم 128 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 38 مليار ل.ل.، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالي 244 مليار ل.ل.، بالإضافة إلى تسديد حوالي 286 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالي 530 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
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