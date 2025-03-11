موسى من عين التينة: اللجنة الفنية تعمل على الوصول الى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل

التقى سفراء اللجنة الخماسية قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.



وأكد السفير المصر لدى لبنان علاء موسى بعد اللقاء، أن قرار اللقاء مع بري كان بعد نيل الحكومة الثقة، مشيرا الى أن الجانب الأكبر من اللقاء تناول موضوع الجنوب وضرورة الإنسحاب الإسرائيلي منه.



وقال موسى: "ما تقوم به اللجنة الفنية الآن هو الوصول إلى الصيغة التي تؤدي إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل".



ولفت الى أن اللجنة تحدّثت مع برّي عما يحصل في سوريا وكيف يؤثر على لبنان وعلى الدول المجاورة للبنان، مشيرا الى أن الجميع لديه قناعة بأن الاستقرار في سوريا سيمتدّ الى دول الجوار.



وقال: "لم نناقش تفاصيل وقف الأعمال العدائية بل كان التركيز على ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي أما في الإصلاح فأعرب بري عن إلتزامه بتنفيذ ما جاء في البيان الوزاري وخطاب القسم".