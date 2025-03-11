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وزير الأشغال من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس: خطة تطويرية لمرفأ طرابلس ومطار القليعات
أخبار لبنان
2025-03-11 | 07:53
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وزير الأشغال من غرفة التجارة والصناعة في طرابلس: خطة تطويرية لمرفأ طرابلس ومطار القليعات
إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ورئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الدكتور مازن سويد والمدير العام لوزارة الأشغال والنقل ومرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.
وخلال الإجتماع، تم إستعراض الدور المحوري لغرفة طرابلس الكبرى في دعم وتطوير المرافق العامة في لبنان من خلال مشاريع استثمارية ولوجيستية متكاملة تهدف إلى تعزيز موقع لبنان الإقتصادي في شرق المتوسط، وذلك في إطار شراكة منتجة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد رسامني أن "زيارته الى غرفة طرابلس والشمال تأتي في سياق البحث في الإنطلاقة الجديدة لمرفأ طرابلس ومطار رينيه معوض- القليعات".
وقال: "نحن سبق ان زرنا الجنوب واليوم نحن في الشمال في جولة تشمل مختلف المناطق وخاصة المناطق التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي والمناطق التي فيها جدوى اقتصادية وفي الشمال يمكننا ان نتحدث اكثر عن مطار القليعات وايضًا عن مرفأ طرابلس الذي نمتلك خطة تطويرية له ونحن كما تعلمون وعدنا بتشغيل مطار القليعات لذلك نتحدث في غرفة طرابلس في هذا الشأن".
وردًا على سؤال عن المشاريع التي يمكن ان تقدم لمنطقة الشمال، أشار إلى أن "البداية من الطرقات، فعندنا مشروع لهذه الطرقات التي تؤدي الى الشمال، وعندنا مرفأ طرابلس وايضًا مطار القليعات، وسنعمل على تنفيذ مشاريع في هذه المرافق، فلذلك فوائد اقتصادية ما قد يسهم في راحة المواطن".
وعن احتمال حصول تعيينات في جلسة مجلس الوزراء الخميس، رأى أن "المفروض ان تحصل تعيينات، لكن لم يصلنا اي شيء في هذا الصدد حتى الان".
أخبار لبنان
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