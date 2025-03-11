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o
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أبو فاعور طالب بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء: علّنا نعفي اللبنانيين من السموم
أخبار لبنان
2025-03-11 | 07:57
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أبو فاعور طالب بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء: علّنا نعفي اللبنانيين من السموم
دعا عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور "في خضم ورشة التعيينات التي ستنطلق، الحكومة إلى ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء للقيام بدورها الرقابي والتنسيقي بين الوزارات والإدارات المختلفة.
وأمل ابو فاعور ان تكون التعيينات وفق معياري الجدارة والنزاهة، علّها تعفي اللبنانيين من الكثير من السموم والأضرار الصحية التي يقاسونها اليوم."
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