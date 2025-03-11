لقاء بين رجّي والسفير الفرنسي بحث في الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان

اجرى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي جولة أفق مع سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو تناولت الأوضاع في لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا، ونتائج الزيارات التي قام بها الوزير رجّي الى الرياض والقاهرة وعمّان.



كما تطرق اللقاء الى الجهود التي تقوم بها فرنسا لتوفير الدعم للبنان، ومساعدته في مسألة إعادة الإعمار.



وجدّد الوزير رجّي التأكيد على ضرورة ممارسة كل الضغوط الممكنة على اسرائيل لالزامها بالانسحاب بشكل فوري وغير مشروط من الأراضي اللبنانية كافة التي تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية.



وفي الشأن السوري، شدد الوزير رجّي على أن وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها هي مصلحة لبنانية.



من جهته، أكد السفير ماغرو التزام فرنسا الثابت بدعم لبنان ومساعدته على تخطي أزماته.



كما تسلّم الوزير رجّي من سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الجديد لدى لبنان نغوين هوي دونغ Nguyen Huy DUNG نسخة من أوراق إعتماده.