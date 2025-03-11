بيان من "الشؤون العقارية " لمسجلي معاملاتهم بين 1/1/2021 و30/11/2022

طلبت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان "من المواطنين الذين سجلوا معاملاتهم في السجل اليومي بين 01-01-2021 و30-11-2022 ولم تنجز لتاريخه ان يبادروا الى مراجعة امانات السجل في جبل لبنان وضم المستندات المطلوبة لاتمام معاملاتهم قبل 28 آذار 2025".