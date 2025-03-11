السفير السعودي يستقبل بعثة صندوق النقد الدولي

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة اليوم، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريجو، والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما.وجرى خلال اللقاء عرض للمشاريع والخطط التي يعمل الصندوق على تنفيذها في مجال رعاية التعاون النقدي الدولي، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتسهيل التجارة الدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الصندوق والجهات المعنية في المملكة بما يخدم رؤية 2030.