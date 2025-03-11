متري: لروزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق حق الدولة باحتكار السلاح

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري في تصريح على أنه "في أكثر من مقابلة صحفية، أكد موقف الحكومة الواضح في بيانها الوزاري الذي يستعيد خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة باحتكار حمل السلاح وامتلاكها قرار الحرب والسلم والتزامها تطبيق القرارات الدولية دون انتقاء ولا اجتزاء، مشيرًا إلى أن "الموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا، بل التزام".



وقال: "اليوم، أؤكد أنه من البديهي أن يعمل مجلس الوزراء على وضع روزنامة زمنية وخطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف".