مكتب نتنياهو: إسرائيل تؤكد إطلاق 5 محتجزين لبنانيين

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيد إسرائيل إطلاق خمسة لبنانيين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.



وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي لم يذكر اسمه القول إن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحل النزاعات حول حدودهما البرية.

